    Южная Корея может ограничить экспорт нафты на фоне дефицита поставок

    Энергетика
    • 24 марта, 2026
    • 09:26
    Южная Корея может ограничить экспорт нафты на фоне дефицита поставок

    Власти Южной Кореи рассматривают вопрос о введении ограничений на экспорт нафты (прямогонного бензина) в связи с дефицитом этого сырья, широко применяемого в нефтехимической и смежных отраслях.

    Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом заявил заместитель министра по вопросам торговли, промышленности и энергетической безопасности страны Ян Ги Ук.

    "Профильные министерства ведут подготовку к введению ограничений на экспорт нафты", - заявил он.

    Данные меры принимаются на фоне участившихся перебоев с поставками, последовавших за военной операцией США и Израиля против Ирана.

    Yonhap отмечает, что ряд нефтехимических гигантов Южной Кореи, таких как Yeochun NCC, уже объявили о наступлении форс-мажорных обстоятельств по ряду своих продуктов из-за нехватки сырья. Под форс-мажором подразумевается возникновение непредвиденных и неконтролируемых событий, препятствующих выполнению компанией контрактных обязательств.

    Южная Корея импортирует около половины объема нафты через Ормузский пролив - ключевой торговый маршрут Ближнего Востока, который фактически оказался закрыт из-за военных действий.

    "В случае, если ситуация с дефицитом затянется, мы также готовим распоряжение о чрезвычайном регулировании поставок", - добавил замминистра.

    Yonhap отмечает, что на прошлой неделе правительство Южной Кореи временно наделило нафту статусом "товара стратегического значения для экономической безопасности" с целью стабилизации поставок и поддержки пострадавших компаний.

    South Korea may curb naphtha exports amid supply shortages
