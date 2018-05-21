Япония впервые импортировала сжиженный сланцевый газ из США

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Япония впервые импортировала американский сжиженный сланцевый газ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ), полученным из газа со сланцевых месторождений в США, прибыл сегодня в японский порт Иокогама.

Объем первой партии составил 70 тыс. тонн, чего хватит для обеспечения 220 тыс. домохозяйств в течение года.

Корпорация Tokyo Gas заключила соответствующий контракт на поставки сроком 20 лет. Всего в течение этого периода она планирует поставлять в Японию 1,4 млн тонн СПГ ежегодно.