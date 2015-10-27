​Япония намерена продолжить сотрудничество по проекту АЧГ

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча с делегацией под руководством министра экономического возрождения Японии Акиры Амари.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе встречи отмечено, что отношения между странами имеют глубокие исторические корни, а в период независимости они перешли в новую плоскость благодаря экономическому сотрудничеству.

Министр энергетики Натиг Алиев, высоко оценив участие японских компаний Itochu, Inpex в разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), Mitsui - в "Дан Улдузу-Ашрафи" в рамках "Контракта века", подчеркнул важное значение этого сотрудничества.

В ходе встречи было выражено удовлетворение участием японских компаний в строительстве электростанции "Шимал" и газопаровой электростанции "Шимал-2", нефтеперерабатывающего завода Star в Турции. Отмечено, что посредством SOCAR Trading в Японию экспортируется 240 тыс. тонн сырой нефти в год.

Японский министр Акира Амари выразил благодарность за то, что Азербайджан более 20 лет поддерживает участие корпорации Itochu в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" и Баку-Тбилиси-Джейхан. Он напомнил, что срок настоящего контракта по разработке блока АЧГ истекает в 2024 году, попросив о продлении срока действия контракта с Itochu и Inpex для продолжения деятельности, а также поддержке участия корпорации Itochu в проекте нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (ННК).

Н.Алиев отметил, что блок АЧГ обладает большим потенциалом. Кроме того, современные условия эксплуатации месторождений обуславливают необходимость подписания долгосрочных контактов с нынешними партнерами, в частности, Японией. Коснувшись проекта ННК, министр отметил, что до 2032 года планируется полное обновление в этой сфере. Япония может сыграть важную роль в строительстве новых нефтегазоперерабатывающих заводов в соответствии с современными стандартами.