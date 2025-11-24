Выбран исполнитель ТЭО проекта Транскаспийского коридора зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан

Итальянская компания CESI S.p.A. выбрана по итогам международного конкурса для проведения первого этапа технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта ООО Green Corridor Alliance (Транскаспийского зеленого энергетического коридора Центральная Азия-Азербайджан).

Об этом сообщили Report в секретариате проекта.

Как отметили в секретариате, Азиатский банк развития (АБР), который обеспечивает финансирование и техническую поддержку инициативы в рамках программы CAREC, направил компании CESI S.p.A. приглашение к переговорам о заключении контракта.

Отметим, что АБР ранее объявил международный тендер на выбор консультанта для подготовки ТЭО первого этапа проекта "Транскаспийский коридор зеленой энергии Центральная Азия- Азербайджан".

Проект финансируется совместно АБР и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на паритетной основе. АБР координирует закупочные процедуры, тогда как после определения поставщика услуг АБИИ заключит с ним прямые контракты.

Напомним, что 4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке АБР и АБИИ объявили о запуске первого этапа инициативы "Транскаспийский зеленый энергетический коридор". Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке ТЭО, предусматривающего интеграцию энергосистем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.

Инициатива стала продолжением соглашения о стратегическом партнерстве в сфере зеленой энергетики, заключенного лидерами трех стран в ноябре 2024 года в рамках COP29. Тогда же были подписаны документы о сотрудничестве, открывающие Саудовской Аравии возможность участвовать в проекте как инвестору. После этого в Баку было создано совместное предприятие Green Corridor Alliance, которое координирует развитие проекта.

CESI S.p.A. является мировым лидером в сфере технического консалтинга и инжиниринга в энергетике. Основанная в 1956 году и базирующаяся в Милане, компания работает в более чем 70 странах на четырех континентах. CESI специализируется на проектировании межсистемных электрических соединений, системных исследованиях энергосетей, интеграции возобновляемых источников энергии и управлении энергетическими активами. Среди клиентов компании - крупнейшие энергокомпании, операторы систем передачи и международные финансовые институты.

ООО Green Corridor Alliance - совместное предприятие энергетических компаний Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, созданное для реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, подписанного во время COP29. Проект направлен на укрепление энергетической безопасности региона и экспорт зеленой энергии в Европу через Азербайджан.