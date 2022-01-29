Ввозимый в Азербайджан бензин АИ-92 освобожден от таможенной пошлины

Кабинет министров внес изменение в постановление о "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин".

Кабинет министров внес изменение в постановление о "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин".

Как передает Report, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым документу, ввозимый в Азербайджан автомобильный бензин с октановым числом 92 освобождается от уплаты импортной таможенной пошлины.

Согласно поправке, для указанной марки бензина таможенная пошлина снижена с 15% до 0%.

Другим решением Кабинета министров ставка акциза на 1 тонну импортного автомобильного бензина марки АИ-92 снижена с 200 манатов до 1.

Решение вступит в силу 1 февраля 2022 года и останется в силе до 1 июня.