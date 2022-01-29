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Ввозимый в Азербайджан бензин АИ-92 освобожден от таможенной пошлины

Ввозимый в Азербайджан бензин АИ-92 освобожден от таможенной пошлины Кабинет министров внес изменение в постановление о "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин".
Энергетика
29 января 2022 г. 17:48
Ввозимый в Азербайджан бензин АИ-92 освобожден от таможенной пошлины

Кабинет министров внес изменение в постановление о "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин".

Как передает Report, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым документу, ввозимый в Азербайджан автомобильный бензин с октановым числом 92 освобождается от уплаты импортной таможенной пошлины.

Согласно поправке, для указанной марки бензина таможенная пошлина снижена с 15% до 0%.

Другим решением Кабинета министров ставка акциза на 1 тонну импортного автомобильного бензина марки АИ-92 снижена с 200 манатов до 1.

Решение вступит в силу 1 февраля 2022 года и останется в силе до 1 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gətirilən Aİ-92 benzini gömrük rüsumundan azad edilib

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