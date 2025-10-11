Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газа

Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    • 11 октября, 2025
    • 16:54
    Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование позицией российской стороны по газоснабжению страны.

    Как передает Report, слова Вучича приводит сербский портал Informer.

    "Нам предложили контракт на газ до Нового года, и я сказал, что это очень разочаровывающая новость для нас, мы должны были заключить сделку до мая. Почему до Нового года? Потому что они хотят сказать нам: если вы собираетесь национализировать NIS, или что-нибудь еще, то мы можем отключить газ 31 декабря", - сказал Вучич.

    По его словам, подобные меры вызывают опасения, даже несмотря на то, что, Сербия не планировала национализировать NIS.

    В свою очередь, министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что у президента Вучича "нет волшебной палочки" для разрешения ситуации.

    Министр подчеркнула, что сербские власти хотят действовать в рамках международного права и быть хорошими партнерами для всех, кто планирует инвестировать в страну.

    "Но мы слышали вчера, что руководство компании надеется, что Александр Вучич найдет какое-то решение на высшем уровне, но знаете, даже у президента Сербии нет "волшебной палочки", - уточнила Джедович-Ханданович.

    Россия сегодня является основным поставщиком газа в Сербию.

    По данным СМИ, президент Сербии 13 октября проведет встречу с представителями "Газпрома" и правительством России, на которой будут обсуждаться взаимодействия Белграда с Москвой.

    Ситуация с обеспечением энергетической безопасности Сербии осложнилась после того, как ранее на этой неделе США ввели санкции в отношении сербской нефтяной компании NIS.

    NIS является дочерней структурой "Газпром нефти", она была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич ранее заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS.

