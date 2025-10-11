Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газа

Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование позицией российской стороны по газоснабжению страны.

Как передает Report, слова Вучича приводит сербский портал Informer.

"Нам предложили контракт на газ до Нового года, и я сказал, что это очень разочаровывающая новость для нас, мы должны были заключить сделку до мая. Почему до Нового года? Потому что они хотят сказать нам: если вы собираетесь национализировать NIS, или что-нибудь еще, то мы можем отключить газ 31 декабря", - сказал Вучич.

По его словам, подобные меры вызывают опасения, даже несмотря на то, что, Сербия не планировала национализировать NIS.

В свою очередь, министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что у президента Вучича "нет волшебной палочки" для разрешения ситуации.

Министр подчеркнула, что сербские власти хотят действовать в рамках международного права и быть хорошими партнерами для всех, кто планирует инвестировать в страну.

"Но мы слышали вчера, что руководство компании надеется, что Александр Вучич найдет какое-то решение на высшем уровне, но знаете, даже у президента Сербии нет "волшебной палочки", - уточнила Джедович-Ханданович.

Россия сегодня является основным поставщиком газа в Сербию.

По данным СМИ, президент Сербии 13 октября проведет встречу с представителями "Газпрома" и правительством России, на которой будут обсуждаться взаимодействия Белграда с Москвой.

Ситуация с обеспечением энергетической безопасности Сербии осложнилась после того, как ранее на этой неделе США ввели санкции в отношении сербской нефтяной компании NIS.

NIS является дочерней структурой "Газпром нефти", она была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич ранее заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS.