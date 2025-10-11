İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Serbiya Prezidenti: "Rusiyanın qazla bağlı mövqeyindən ciddi məyus olmuşuq"

    Energetika
    • 11 oktyabr, 2025
    • 17:50
    Serbiya Prezidenti: Rusiyanın qazla bağlı mövqeyindən ciddi məyus olmuşuq

    Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç ölkənin qaz təchizatı məsələsində Rusiya tərəfinin mövqeyindən məyusluğunu ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Informer" portalı məlumat yayıb.

    "Bizə Yeni ilə qədər qaz müqaviləsi təklif etdilər və mən dedim ki, bu bizim üçün çox məyusedici xəbərdir. Biz maya qədər müqavilə bağlamalı idik. Niyə yeni ilə qədər? Çünki onlar bizə demək istəyir: əgər siz NIS-i milliləşdirəcəksinizsə və yaxud başqa bir şey edəcəksinizsə, biz dekabrın 31-də qaz təhcizatını kəsə bilərik", - A.Vuçiç deyib.

    Onun sözlərinə görə, belə tədbirlər Serbiyanın NIS-i milliləşdirmək planı olmamasına baxmayaraq, narahatlıq yaradır.

    Öz növbəsində, Serbiyanın energetika naziri Dubravka Cedoviç-Handanoviç Prezident Vuçiçin vəziyyəti həll etmək üçün "sehrli çubuğu"nun olmadığını bəyan edib.

    Nazir vurğulayıb ki, Serbiya hökuməti beynəlxalq hüquq çərçivəsində hərəkət etmək və ölkəyə investisiya yatırmaq niyyətində olan hər kəs üçün yaxşı tərəfdaş olmaq istəyir: "Şirkətin rəhbərliyi ümid edir ki, Aleksandr Vuçiç ən yüksək səviyyədə hansısa həll yolu tapacaq, amma bilirsiniz, hətta Serbiya Prezidentinin də "sehrli çubuğu" yoxdur".

    KİV-in məlumatına görə, Serbiya Prezidenti oktyabrın 13-də "Qazprom"un nümayəndələri və Rusiya hökuməti ilə görüş keçirəcək, burada Belqradın Moskva ilə qarşılıqlı əlaqələri müzakirə olunacaq.

    Rusiya bu gün Serbiyaya qazın əsas tədarükçüsüdür.

    Serbiyanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı vəziyyət həftənin əvvəlində ABŞ-nin Serbiyanın neft şirkəti NIS-ə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsindən sonra mürəkkəbləşib.

    Rusiya Serbiya qaz Aleksandr Vuçiç NIS
    Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газа

    Son xəbərlər

    18:23

    ABŞ-də baş verən atışmada 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:15

    Ərdoğan Qəzzaya səfər etmək niyyətindədir

    Region
    18:11

    Amerika qoşunları birbaşa Fələstin anklavına yerləşdirilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:05

    Azərbaycan dörd ölkə ilə birgə hərbi təlim keçirəcək

    Hərbi
    18:02

    Lekornyu Fransanın partiya təsirindən azad hökumət formalaşdırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    17:55

    İsrail səfiri: Zaman keçdikcə daha çox insan vaxtilə didərgin düşdüyü doğma yurduna qayıdacaq

    Xarici siyasət
    17:50

    Serbiya Prezidenti: "Rusiyanın qazla bağlı mövqeyindən ciddi məyus olmuşuq"

    Energetika
    17:41

    Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Real"ın futbolçusunu rekord məbləğ qarşılığında transfer edə bilər

    Futbol
    17:41

    Zelenski Tramplа Ukrayna HHM-nin gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti