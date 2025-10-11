Serbiya Prezidenti: "Rusiyanın qazla bağlı mövqeyindən ciddi məyus olmuşuq"
- 11 oktyabr, 2025
- 17:50
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç ölkənin qaz təchizatı məsələsində Rusiya tərəfinin mövqeyindən məyusluğunu ifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Informer" portalı məlumat yayıb.
"Bizə Yeni ilə qədər qaz müqaviləsi təklif etdilər və mən dedim ki, bu bizim üçün çox məyusedici xəbərdir. Biz maya qədər müqavilə bağlamalı idik. Niyə yeni ilə qədər? Çünki onlar bizə demək istəyir: əgər siz NIS-i milliləşdirəcəksinizsə və yaxud başqa bir şey edəcəksinizsə, biz dekabrın 31-də qaz təhcizatını kəsə bilərik", - A.Vuçiç deyib.
Onun sözlərinə görə, belə tədbirlər Serbiyanın NIS-i milliləşdirmək planı olmamasına baxmayaraq, narahatlıq yaradır.
Öz növbəsində, Serbiyanın energetika naziri Dubravka Cedoviç-Handanoviç Prezident Vuçiçin vəziyyəti həll etmək üçün "sehrli çubuğu"nun olmadığını bəyan edib.
Nazir vurğulayıb ki, Serbiya hökuməti beynəlxalq hüquq çərçivəsində hərəkət etmək və ölkəyə investisiya yatırmaq niyyətində olan hər kəs üçün yaxşı tərəfdaş olmaq istəyir: "Şirkətin rəhbərliyi ümid edir ki, Aleksandr Vuçiç ən yüksək səviyyədə hansısa həll yolu tapacaq, amma bilirsiniz, hətta Serbiya Prezidentinin də "sehrli çubuğu" yoxdur".
KİV-in məlumatına görə, Serbiya Prezidenti oktyabrın 13-də "Qazprom"un nümayəndələri və Rusiya hökuməti ilə görüş keçirəcək, burada Belqradın Moskva ilə qarşılıqlı əlaqələri müzakirə olunacaq.
Rusiya bu gün Serbiyaya qazın əsas tədarükçüsüdür.
Serbiyanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı vəziyyət həftənin əvvəlində ABŞ-nin Serbiyanın neft şirkəti NIS-ə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsindən sonra mürəkkəbləşib.