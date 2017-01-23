Вторую фазу Petlim запустят в июне

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Вторая фаза контейнерного порта Petlim будет сдана в эксплуатацию в июне этого года. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов: “Первая фаза порта Petlim общей стоимостью 380 млн долларов уже запущена. Это крупнейший порт в бассейне Эгейского моря. В рамках первой фазы работы выполняются 5 дней в неделю”.

Отметим, что в декабре прошлого года в контейнерном порту Petlim причалило первое контейнерное судно. Тем самым запущена первая фаза Petlim. Первая фаза проекта завершена в 2015 году и передана в управление компании APM Terminals группы Maersk. Мощность первой фазы составляет 800 тыс. TEU. Сейчас ведется строительство II фазы проекта.

Еще на стадии проектирования порта компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 28 лет после завершения проекта. Согласно партнерскому соглашению, Petkim также получит долю с доходов.

Наряду с этим один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs International оценил стоимость проекта еще на стадии строительства в размере 1 млрд. долларов США и приобрел 30%-ную долю в проекте за 300 млн. долларов США.

Гендиректор порта также отметил, что в нефтехимический комплекс Petkim ежегодно вкладывается 150 млн долларов. По его словам, без этих инвестиций рыночная доля Petkim упала бы с 17% до 10%. З.Гахраманов также отметил, что рассматриваются возможности новых вложений в нефтехимической отрасли. “После запуска STAR будет производиться сырье в больших объемах. Оно будет либо продаваться, либо перерабатываться для получения новой нефтехимической продукции”.

Отметим, что Petkim Holding учрежден в 1951 году с уставным капиталом в 250 млн турецких лир. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Комплекс Petkim включает в себя 14 заводов и 8 вспомогательных строений.

Petkim является первым и единственным местным производителем нефтехимической продукции в Турции.