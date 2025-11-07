Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Вторая фаза сейсморазведки на месторождении "Карабах" начнется в марте 2026 года

    Энергетика
    • 07 ноября, 2025
    • 15:52
    Вторая фаза сейсморазведки на месторождении Карабах начнется в марте 2026 года

    Cейсмическая съемка высокого (HR) и сверхвысокого (UHR) разрешения в рамках проекта "Карабах" начнется в середине марта и продлится до конца апреля 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель компании "BP-Azerbaijan" Горхмаз Керимов во время онлайн-встречи, посвященной обсуждению проекта документа по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках программы сейсмических исследований.

    Он отметил, что исследования будут проводиться на глубине 170–185 метров с помощью снабженческого судна "Caspian Provider" или аналогичного.

    По словам Керимова, этот технический этап позволит точно оценить геологические и гидроакустические характеристики участка и станет основой для будущих инженерных решений.

    Проведению этих работ будет предшествовать сейсморазведка с использованием донных узлов (Ocean Bottom Node, OBN), которая начнется 1 декабря 2025 года на месторождении "Карабах". Продолжительность работ составляет до 3,5 месяцев. Работы будут проводиться на глубинах от 140 до 200 метров.

    Для OBN-съемки месторождения "Карабах" предполагается, что судно "Губа" будет использоваться для размещения донных сейсмодатчиков, а судно "Муровдаг"- в качестве источника сейсмических сигналов.

    Напомним, что 3 июня 2025 года в рамках Бакинской энергетической недели компании BP и SOCAR подписали соглашения о приобретении долей участия в проекте "Карабах". Месторождение расположено в 120 км к востоку от Баку и в 20–25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150–200 метров.

    По предварительным оценкам, геологические запасы месторождения превышают 60 млн тонн нефти, из которых 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа считаются извлекаемыми.

    месторождение "Карабах" сейсморазведка ОВОС общественные слушания
