Всемирный банк рекомендует Азербайджану согласовать планирование энергосети и генерации

Азербайджану необходимо скоординировать планирование энергетической сети с планированием генерации.

Как сообщает Report, заявил старший специалист по энергетике Группы Всемирного банка Флориан Китт (Florian Kitt) в ходе мероприятия на тему "Неделя зеленой энергии - 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"После этого необходимо провести очень детальные исследования и расчеты стоимости генерации, стоимости передачи и возможных рынков сбыта этой энергии, чтобы быстрее продвигаться вперед с процессом разделения (unbundling) электроэнергетического сектора", - сказал Китт.

Он отметил, что это создаст стимулы для инвестиций частного сектора в страну и потребует выравнивания условий между крупными государственными компаниями и новыми игроками.

По его словам, важно создать условия, чтобы частный сектор с большим интересом рассматривал возможности инвестиций в страну.

"Мы наблюдали большую удовлетворенность результатами первого аукциона возобновляемой энергии в стране. Cчитаем, что это направление необходимо расширять и углублять, чтобы правительство могло в полной мере использовать потенциал снижения цен и получать действительно лучшие предложения и самые выгодные тарифы", - добавил старший специалист.