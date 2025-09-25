Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 10:02
    Всемирный банк рекомендует Азербайджану согласовать планирование энергосети и генерации

    Азербайджану необходимо скоординировать планирование энергетической сети с планированием генерации.

    Как сообщает Report, заявил старший специалист по энергетике Группы Всемирного банка Флориан Китт (Florian Kitt) в ходе мероприятия на тему "Неделя зеленой энергии - 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    "После этого необходимо провести очень детальные исследования и расчеты стоимости генерации, стоимости передачи и возможных рынков сбыта этой энергии, чтобы быстрее продвигаться вперед с процессом разделения (unbundling) электроэнергетического сектора", - сказал Китт.

    Он отметил, что это создаст стимулы для инвестиций частного сектора в страну и потребует выравнивания условий между крупными государственными компаниями и новыми игроками.

    По его словам, важно создать условия, чтобы частный сектор с большим интересом рассматривал возможности инвестиций в страну.

    "Мы наблюдали большую удовлетворенность результатами первого аукциона возобновляемой энергии в стране. Cчитаем, что это направление необходимо расширять и углублять, чтобы правительство могло в полной мере использовать потенциал снижения цен и получать действительно лучшие предложения и самые выгодные тарифы", - добавил старший специалист.

