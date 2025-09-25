İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları

    Dünya Bankı Azərbaycana enerji şəbəkəsi və generasiya planlaşdırmasını razılaşdırmağı tövsiyə edir

    Energetika
    • 25 sentyabr, 2025
    • 10:53
    Dünya Bankı Azərbaycana enerji şəbəkəsi və generasiya planlaşdırmasını razılaşdırmağı tövsiyə edir

    Azərbaycan enerji şəbəkəsinin planlaşdırılmasını generasiya planlaşdırması ilə əlaqələndirməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dünya Bankı Qrupunun enerji məsələləri üzrə baş mütəxəssisi Florian Kitt Bakıda keçirilən "Yaşıl Enerji Həftəsi - 2025: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya" adlı tədbirdə deyib.

    "Bundan sonra elektrik enerjisi sektorunun bölünməsi (unbundling) prosesi ilə daha sürətlə irəliləmək üçün generasiya dəyəri, ötürmə dəyəri və bu enerjinin mümkün satış bazarları ilə bağlı çox ətraflı araşdırmalar və hesablamalar aparılmalıdır", - F.Kitt bildirib.

    O qeyd edib ki, bu, özəl sektorun ölkəyə investisiya qoyması üçün stimul yaradacaq və iri dövlət şirkətləri ilə yeni oyunçular arasında şərtlərin tarazlaşdırılmasını tələb edəcək.

    Baş mütəxəssisin sözlərinə görə, özəl sektorun ölkəyə investisiya imkanlarını daha böyük maraqla nəzərdən keçirməsi üçün şərait yaratmaq vacibdir.

    "Biz ölkədə ilk bərpa olunan enerji hərracının nəticələrindən böyük məmnunluq müşahidə etdik. Hesab edirik ki, hökumətin qiymətlərin azalması potensialından tam şəkildə istifadə və həqiqətən də ən yaxşı təkliflər və ən əlverişli tariflər əldə edə bilməsi üçün bu istiqaməti genişləndirmək və dərinləşdirmək lazımdır", - F.Kitt əlavə edib.

    Dünya Bankı Azərbaycan Florian Kitt yaşıl enerji
    Всемирный банк рекомендует Азербайджану согласовать планирование энергосети и генерации
    WB recommends Azerbaijan to coordinate grid, generation planning

    Son xəbərlər

    11:09

    "Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında yeni stansiya inşa ediləcək

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycana ilk dəfə Çindən robortik cihaz gətirilib, əməliyyat uğurla həyata keçirilib

    Digər
    11:05

    Qazaxıstanda 10 milyon dollarlıq kriptoaktivlər həbs edilib

    Region
    11:03

    "Port Baku"nun yanında metro stansiyası olacaq

    İnfrastruktur
    11:00

    Azərbaycan gömrüyü mobil telefonların sərnişinlərə paylanmaqla ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıb

    Biznes
    10:59

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın kənd şəbəkələrinin ötürmə sistemində itkilərin mümkün həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:58

    "Xeyirxahlıq" adı altında satılan "uşaqlar" - Qanundankənar follikul donorluğu - ARAŞDIRMA

    Sağlamlıq
    10:58

    Ramin Məmmədov AMİN könüllüləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    10:53

    Dünya Bankı Azərbaycana enerji şəbəkəsi və generasiya planlaşdırmasını razılaşdırmağı tövsiyə edir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti