 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Всемирный банк прогнозирует падение средней цены нефти в 2019 году до $67 за баррель

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение средней цены на нефть в 2019 году до $67 за баррель.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник январском докладе ВБ "Перспективы мировой экономики". В этом году документ носит название "Потемневший небосклон".

    "Ожидается, что цены на нефть в среднем составят $67 за баррель в 2019 и 2020 годах, что на $2 за баррель ниже июньских прогнозов. Однако неопределенность прогнозов высока", - сказано в докладе. Средняя цена на нефть в 2018 году составила $68 за баррель, "что немного ниже июньских прогнозов, но примерно на 30% выше, чем в 2017 году".

    В ВБ поясняют, что имеется ввиду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI. В июне ВБ прогнозировал среднюю цену за баррель нефти по итогам 2018 года в $70, а в 2019 году - $69.

    По прогнозам специалистов, такая цена на нефть сохранится в течение следующих трех лет. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi