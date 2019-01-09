Всемирный банк прогнозирует падение средней цены нефти в 2019 году до $67 за баррель

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение средней цены на нефть в 2019 году до $67 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник январском докладе ВБ "Перспективы мировой экономики". В этом году документ носит название "Потемневший небосклон".

"Ожидается, что цены на нефть в среднем составят $67 за баррель в 2019 и 2020 годах, что на $2 за баррель ниже июньских прогнозов. Однако неопределенность прогнозов высока", - сказано в докладе. Средняя цена на нефть в 2018 году составила $68 за баррель, "что немного ниже июньских прогнозов, но примерно на 30% выше, чем в 2017 году".

В ВБ поясняют, что имеется ввиду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI. В июне ВБ прогнозировал среднюю цену за баррель нефти по итогам 2018 года в $70, а в 2019 году - $69.

По прогнозам специалистов, такая цена на нефть сохранится в течение следующих трех лет.