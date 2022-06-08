Внедренные на освобожденных землях Азербайджана новшества представлены в Германии

На ведущей мировой торговой выставке инноваций и промышленных технологий HANNOVER MESSE-2022, проходившей в немецком городе Ганновер, ОАО "Азеришыг" представило новые технологии, применяемые на освобожденных территориях.

На ведущей мировой торговой выставке инноваций и промышленных технологий HANNOVER MESSE-2022, проходившей в немецком городе Ганновер, ОАО "Азеришыг" представило новые технологии, применяемые на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

На стенде, представленном ОАО "Азеришыг", были представлены новшества по двум направлениям - это новые технологии и инновации, применяемые на освобожденных от оккупации территориях, а также инновационные энергетические решения и достижения.

В рамках этих направлений в городе Шуше был создан новый Центр цифрового управления и внедрена современная двухступенчатая 35/0,4-киловольтная сеть глубокого ввода, система диспетчерского управления SK-11 SCADA, полностью охватывающая 110/35/0,4-киловольтные сети.

Посетителям выставки были представлены видеоролики и бюллетени о новых направлениях инновационной деятельности ОАО "Азеришыг", осуществляемых в последние годы с целью бесперебойного обеспечения населения страны качественной электроэнергией.