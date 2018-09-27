Владимир Путин: "Роснефть" и SOCAR в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения "Гошадаш"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ «Компания «Роснефть» совместно с SOCAR в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения «Гошадаш».

Как сообщает Report, об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

«Компания «Роснефть» совместно с госкорпорацией Азербайджана в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения «Гошадаш».

Около 4 миллиардов долларов инвестировала в энергетические проекты в Азербайджане «ЛУКОЙЛ», о котором здесь тоже было сказано, а «Транснефть» – наша грядущая монополия по транспортировке нефти –, обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу «Баку-Новороссийск», - заявил Президент РФ Владимир Путин.