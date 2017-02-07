Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по проекту газопровода "Турецкий поток"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ранее официальный представитель российского кабмина по данному вопросу Юрий Сентюрин заявил, что соглашение предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода.

Он пояснил, что "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа на территорию Турции, а также для обеспечения выполнения российской стороной своих обязательств по поставкам газа на территорию государств Европейского союза после 2019 года.

При этом, подчеркнул Сентюрин, новый газопровод не позволит полностью отказаться от транзита топлива через Украину, но поможет значительно снизить связанные с этим риски.