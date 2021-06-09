Vitol: США уступили ОПЕК+ контроль над мировыми ценами на нефть

Организация стран-экспортеров нефти и партнеры договорились на прошлой неделе продолжить ослабление производственных ограничений в июле

В настоящий момент группа ОПЕК+, похоже, полностью контролирует мировые цены на нефть. Это, в частности, обусловлено тем, что добыча сырья в Соединенных Штатах все еще отстает от допандемического уровня.

Как передает Report, об этом пишет worldoil со ссылкой на мнение одного из руководителей крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group.

Снижение объемов бурения и добычи в США оставляет мало конкуренции усилиям группы производителей по управлению рынками, сказал Майк Мюллер, глава азиатского региона Vitol. Нефть марки Brent закрылась на прошлой неделе выше 70 долларов США за баррель впервые за два года, поскольку покупатели требуют больше нефти, чем прокачивают производители.

Производители нефти в США по-прежнему используют только половину буровых установок, которые они использовали до коронавирусного кризиса. Между тем производственная политика группы ОПЕК+ ведет к сокращению нефтяных баррелей на крупнейших рынках по мере восстановления спроса.

«На рынке бытует мнение, что контроль [остается сейчас] за ОПЕК+, — сказал Мюллер на мероприятии, организованном консалтинговой компанией Gulf Intelligence. — Потребуется много времени, чтобы нефть в США вернулась» к уровням добычи, предшествовавшим пандемии COVID-19, сказал он.

Организация стран-экспортеров нефти и партнеры договорились на прошлой неделе продолжить ослабление производственных ограничений в июле, но оставили рынки в догадках о том, что они будут делать до конца года. После сокращения добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки, что составляет десятую часть дневного мирового спроса, у группы все еще остаются простаивающие производственные мощности в объеме около 6 млн баррелей в сутки.

Экономика Китая продолжит свой рост, что будет способствовать увеличению спроса на нефть и сокращению накопившихся запасов сырой нефти, заявил Мюллер. По его словам, экономический рост и изменения в законодательстве, вероятно, заставят китайские НПЗ перерабатывать больше нефти. «Хранение запасов не окупается, — сказал Мюллер. — Их сокращение должно продолжаться с чисто коммерческой точки зрения».

В этом году на рынки, вероятно, попадет больше иранской сырой нефти после ожидаемой ядерной сделки с Тегераном в обмен на ослабление санкций США. Иран ограничен в том, как быстро он сможет вернуть нефть на рынок, поскольку большая часть хранимых Исламской республикой баррелей представляет собой конденсат — легкую и сернистую жидкость, которую может быть труднее продать, считает отраслевой эксперт.

Учитывая задержки в переговорах на прошлой неделе, Мюллер считает маловероятным, что поступления на рынок иранской нефти увеличатся до IV квартала.

Глава нефтегазового гиганта BP Plc Бернард Луни полагает, что мировой спрос на нефть будет расти, а добыча сланцевой нефти в США замедлится.