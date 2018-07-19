Виталий Беглярбеков: У нас нет проблем с итальянским правительством

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "У нас нет никаких проблем с итальянским правительством, и верю, что не будет".

Об этом сказал Report заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

Комментируя заявления нового итальянского правительства о том, что строящийся для транспортировки азербайджанского газа в Европу Трансадриатический трубопровод (TAP) не нужен стране, Беглярбеков напомнил, что после этого последовало отличное от первого заявление итальянского правительства по проекту: "Италия оказывает поддержку газопроводу TAP, и нет никаких изменений в сроках его реализации".

Он отметил, что на сегодняшний день ни в технических планах строительства TAP на территории Италии, включая маршрут, ни в графике работ никаких изменений нет.

Он также прокомментировал приостановление строительства TAP в Италии в летние месяцы.

"Приостановка строительства TAP в летний сезон связана с законодательством Италии. Согласно закону, строительные работы в туристических районах Апулии летом запрещены. И летом прошлого года строительство ТАР было приостановлено. В Италии летом по TAP ведется работа, которая не мешает отдыху туристов. В полном объеме работы возобновятся в начале октября", - сказал представитель SOCAR.

По его словам, в целом, проект TAP реализован более чем на 75%.

Говоря об отношениях с Италией, он отметил, что Азербайджан заинтересован в итальянском рынке. Он подчеркнул, что большая часть азербайджанского экспорта нефти идет в Италию: "Однако наше сотрудничество касается не только газа и нефти. Главное, это дружественные отношения между нашими странами. Мы хотим, чтобы в сотрудничестве между двумя странами принимало участие большее число компаний".