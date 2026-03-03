Виталий Беглярбеков: С месторождения "Шахдениз" до сих пор добыто 267 млрд кубометров газа

На сегодняшний день с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" добыто 267 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Виталий Беглярбеков на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

По его словам, Южный газовый коридор сегодня считается одним из наиболее значимых проектов энергетической инфраструктуры XXI века: "С объемом инвестиций примерно в $33 млрд, при непосредственном участии 7 стран и 11 компаний, он представляет собой сложную и поистине многонациональную энергетическую цепочку создания стоимости. Этот проект, помимо технического совершенства и масштаба инвестиций, построен на сильной политической воле, тесной координации и общем видении между всеми партнерами".

Он отметил, что с момента ввода в эксплуатацию до 1 февраля 2026 года на месторождении "Шахдениз" добыто 267 млрд кубометров природного газа и 52,7 млн тонн конденсата: "Этот объем также включает 87 млрд кубометров газа, добытых в рамках этапа "Шахдениз-2".

Беглярбеков отметил, что в настоящее время месторождение функционирует на пиковом уровне добычи.

"Только за прошлый год здесь добыто 27,4 млрд кубометров газа и 3,8 млн тонн конденсата. Его стабильная производительность и возможности расширения обеспечили тот фундамент, на котором построен Южный газовый коридор", - сказал он.