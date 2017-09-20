Вице-президент SOCAR: В этом году "Азерэнержи" будет передано 4,6 млрд кубометров газа

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В этом году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) прогнозирует экспорт в Грузию 1,65 млрд кубометров газа и передачу ОАО "Азерэнержи" 4,55 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства Рахман Гурбанов в интервью журналу "Ики Сахиль".

Он также сообщил, что в 2017 году с месторождения "Шахдениз" Азербайджану будет передано 3 млрд кубометров, Турции - 5,96 млрд кубометров, Грузии - 0,8 млрд кубометров газа: "Наряду с этим, прогнозируется, что 2,5 млрд кубометров газа, добываемого на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли", будет передано Азербайджану, а 8,7 млрд кубометров закачано в пласт для поддержания давления на платформе "Центральный Азери".

Представитель SOCAR также отметил, что по проекту "Шахдениз-2" завершено 90% работ.