Вице-президент BP: "Шахдениз" за 25 лет оправдал все ожидания

В этом году отмечается 25-летие проекта «Шахдениз», который позволил Азербайджану стать экспортером природного газа и выйти на рынки Европы. О значении проекта, достижениях, с которыми отмечается его юбилей в интервью Report поделился Бахтияр Асланбейли,

В этом году отмечается 25-летие проекта «Шахдениз», который позволил Азербайджану стать экспортером природного газа и выйти на рынки Европы. О значении проекта, достижениях, с которыми отмечается его юбилей в интервью Report поделился Бахтияр Асланбейли, вице-президент BP, компании-оператора проекта, по Каспийскому региону, коммуникациям и внешним связям.

- Что означает 25-летие проекта разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз»? В чем его значимость для вашей компании и для Азербайджана?

- Все мы знаем, что «Шахдениз» - крупнейший газовый проект Азербайджана. Однако не все знают, что как проект это один из самых крупных и сложных проектов, когда-либо предпринимавшихся мировой нефтегазовой отраслью. Это поистине гигантское месторождение и потрясающий проект в истории морской разработки.

Все, что касается этого проекта, - удивляет. При подписании соглашения о разделе продукции 25 лет назад никто не мог предположить, что всего через три года - в 1999 году, будет открыто одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.

Открытое месторождение с первоначальными общими запасами более 1 триллиона кубометров газа и 2 миллиардов баррелей конденсата, представляет собой крупнейшее газовое открытие за более чем 110-летнюю историю BP.

Более того, очень немногие проекты могут определить будущее страны и изменить энергетический ландшафт региона. «Шахдениз» стал таковым.

После нефтяного гиганта «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) месторождение «Шахдениз» привлекло вторые по величине прямые иностранные инвестиции в Азербайджан, что еще более укрепило экономику страны.

Я бы даже сказал, что АЧГ и «Шахдениз» сыграли равную роль в истории энергетического лидерства Азербайджана. Эти проекты придали огромный поступательный импульс и поддержали беспрецедентное возрождение, развитие и рост страны и всего региона за последние два десятилетия.

Это фактически открыло новую главу в истории страны, заложив прочную основу экономического возрождения Азербайджана после восстановления независимости.

25-летие также является исторической вехой, поскольку знаменует собой первое в истории подключение ресурсов Азербайджана напрямую к европейским рынкам. Азербайджан добывает нефть и газ для всего мира в течение почти двух столетий и фактически является колыбелью мировой нефтяной промышленности, но впервые он напрямую связан с Европой, и это стало возможным благодаря «Шахдениз», который открыл «ворота» для Южного газового коридора.

- Получается мы можем говорить не только значимости проекта для Азербайджана и региона, оно выходит за эти рамки?

Да, проект значим не только для страны и региона, он имеет огромное мировое значение.

Президент Ильхам Алиев однажды сказал о Южном газовом коридоре, что он изменит энергетическую карту Европы и откроет дополнительные возможности для Азербайджана и стран региона.

Это абсолютно верно. «Шахдениз» сыграл решающую роль в превращении многих стран в энергетические центры. В частности, Турции как регионального энергетического центра, а также некоторых стран Европейского Союза.

Известно, что ЕС обладает относительно небольшими запасами газа. На самом деле, запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе. Таким образом, для Европы имело смысл получить доступ к поставкам азербайджанского газа, и сегодня «Шахдениз» является основным источником этих поставок. Это делает Азербайджан надежным энергетическим партнером Европы, вносящим значительный вклад в энергетическую безопасность ЕС.

BP не раз говорил, что «Шахдениз» представляет собой технологический прорыв. Расскажите про это.

- В самом деле, разработку этого месторождения можно охарактеризовать как технологическую революцию для Каспийского моря. Это не только крупный флагманский проект, но и революционный с точки зрения технологий.

Например, те новинки, которые были применены во время реализации полномасштабной разработки - «Шахдениз -2».

Здесь создана развернутая система подводной добычи, состоящая из 500 километров выкидных линий, соединяющих 10 подводных центров добычи (манифольдов) и 26 подводных скважин.

На пяти флангах месторождения используются расположены подводные центры добычи газа и конденсата, все спроектированные и построенные на базе последних технологий. Что важно – они специально разработаны для работы в одной из самых сложных условий для бурения в мире. Они способны справиться с чрезвычайно сложной природой каспийских резервуаров.

На морском дне над «Шахдениз» много геологических аномалий, такие как действующие грязевые вулканы и мягкий грунт. Это затрудняет работу в разы. Под морским дном окружающая среда еще сложнее. Для преодоления этих сложностей применена технология, которую мы называем клапан HIPPS - высоконадежная система защиты от давления.

Это позволяет вести добычу газа и конденсата с глубины 6 км от уровня моря из резервуара с одним из самых высоких давлений в мире. Клапан HIPPS может закрываться всего за 15 секунд, что вносит важный вклад в безопасность работы.

Или технология рекуперации отработанного тепла, которая помогает «Шахдениз» уменьшить углеродный след своего завода на Сангачальском терминале. Она состоит из инновационных блоков, которые физически прикреплены к газовым турбинам компрессоров для сбора выхлопных газов, их рециркуляции и использования для обеспечения теплом терминала. В количественном выражении эта технология сокращает годовые выбросы завода примерно на 110 000 тонн CO2. А это эквивалентно двум рейсам между Лондоном и Баку каждый день в течение одного года.

Это всего лишь несколько примеров того, что «Шахдениз» является лидером в мировой энергетической отрасли.

- Как идет работа на месторождении сегодня?

- Мы очень гордимся тем, что сегодня история «Шахдениз» - еще более стремительная и успешная. Проект в состоянии обеспечить выполнение всех своих обязательств перед региональным и европейским рынками.

Несмотря на пандемию, продолжается дальнейшее наращивание добычи для доведения его до уровня плато. В настоящее время мы сосредоточены на оставшихся работах по строительству подводных сооружений и программе запуска скважин на не вовлеченных в разработку флангах «Шахдениз-2».

Всего несколько месяцев назад проект достиг своего важнейшего этапа, запланированного на 2021 год, - запуска добычи на Юго-Восточном фланге на глубине воды 540 метров. Этот этап был пройден безопасно, в соответствии с графиком и в рамках бюджета. Производство здесь вышло на полную мощность в третьем квартале 2021 года.

В результате наращивания добычи на Юго-Восточном крыле в июле 2021 года суточный уровень добычи на платформе "Шахдениз Браво" впервые достиг уровня "Шахдениз Альфа".

В настоящее время технически с месторождения можно добывать около 70 миллионов стандартных кубических метров газа в сутки, или более 25 млрд кубометров газа в год. А это значит, что мы близки к общему верхнему уровню добычи первого и второго этапов разработки - 26 млрд кубометров газа в год и более 100 000 баррелей конденсата в сутки.

Говоря о перспективе, с учетом, что соглашение о разделе продукции «Шахдениз» было продлено до 2048 года, инвесторы могут и дальше расширять разработку месторождения, проводя разведочные и оценочные работы на перспективных участках этого гигантского месторождения. Таким образом, месторождение будет источником энергоносителей еще несколько десятилетий.

-Что чувствует BP как оператор в этот юбилейный год?

-Тот факт, что за 25 лет «Шахдениз» оправдал все ожидания, заставляет нас испытывать огромную гордость, что мы являемся частью этой работы над проектом, который важен для всего мира и стратегически важен для Азербайджана.

Успех "Шахдениз" - это совместное достижение всех вовлеченных сторон и, самое главное, достижение правительства Азербайджана и лично президента Алиева. Этот проект мог быть осуществлен только совместными силами из-за его масштаба и сложности. Он был реализован только благодаря огромным усилиям президента Азербайджана, правительства страны, других региональных и европейских правительств, SOCAR, других национальных и международных организаций, компаний-соинвесторов и подрядчиков, общин, десятков тысяч людей, участвующих в операциях и строительных работах вдоль Южного газового коридора во многих странах.

Нам, как оператору, было бы невозможно реализовать это грандиозное начинание без поддержки всех этих заинтересованных сторон. Вместе мы сделали этот проект одним из самых успешных партнерств в мире, которое приносит выгоду всем заинтересованным сторонам и будет приносить пользу еще долгие годы. Этот грандиозный проект объединил опыт и ресурсы всех вовлеченных сторон, и в этот 25-й год успешной реализации мы хотели бы поблагодарить всех их за поддержку, партнерство и участие.