Вице-премьер РФ предрек подорожание нефти до 80 долларов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Цены на нефть будут оставаться низкими еще несколько месяцев, но потом поднимутся до 80 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24".

"Скорее всего, несколько месяцев цены будут оставаться низкими, они могут даже снизиться, это правда. Но через определенный промежуток времени, скорее всего, цены подрастут по сравнению с сегодняшним уровнем. Новое равновесие сложится ближе к 80 долларам за баррель, плюс-минус несколько долларов", — заявил чиновник.

Вице-премьер добавил, что добыча нефти в России при пессимистичном сценарии будет ежегодно сокращаться на 5-10 процентов в ближайшие два-три года. "Это может не очень сильно повлиять на ситуацию на мировых рынках, но это будет приниматься во внимание рынками", — подчеркнул он.

Ранее, 24 декабря, в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent вновь упала ниже 60 долларов. За баррель давали 59,89 доллара. Техасская нефть WTI, в свою очередь, подешевела до 55,5 долларов за баррель.