    ВЭС в Азербайджане увеличили производство электроэнергии в 1,6 раза

    Энергетика
    • 15 ноября, 2025
    • 16:36
    ВЭС в Азербайджане увеличили производство электроэнергии в 1,6 раза

    На ветряных электростанциях (ВЭС) Азербайджана в январе-октябре 2025 года произведено 73,5 млн кВт/ч электроэнергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 61,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    В январе-октябре текущего года на солнечных электростанциях страны произведено 532,3 млн кВт/ч электроэнергии (+9,5%).

    За отчетный период в Азербайджане произведено 22 млрд 553,5 млн кВт/ч электроэнергии (+0,6%). Из них 21 млрд 800,7 млн ​​кВт/ч электроэнергии произведено для коммерческих целей (соответствует показателю 10 месяцев 2024 года).

    При этом 2 млрд 521,2 млн ​​кВт/ч энергии выработано гидроэлектростанциями (не изменился), 18 млрд 673,7 млн ​​кВт/ч – теплоэлектростанциями (+0,3%), а 159 млн ​​кВт/ч – за счет сжигания отходов (-0,5%).

    ВЭС ветряные электростанции выработка статистика
    Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 61 %-dən çox artıb

