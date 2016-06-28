Венгрия проявляет интерес к проектам Азербайджана

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Венгерская компания MOL проявляет интерес к реализуемым в Азербайджане проектам. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков: "Однако конкретного мнения в связи с данным вопросом озвучено не было".

"Они не уточнили, к какому именно проекту проявляют интерес. Считаю, что переговоры продолжатся. Они должны быть заинтересованы в продолжении переговоров", - сказал представитель SOCAR.