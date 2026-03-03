Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Венгрия поддерживает расширение Южного газового коридора

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 14:27
    Венгрия поддерживает расширение Южного газового коридора

    Венгрия рассматривает расширение пропускной способности Южного газового коридора как ключевую инициативу для диверсификации маршрутов поставок природного газа в Европу.

    Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Стараи на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    По его словам, главная цель правительства Венгрии - обеспечить стабильные, рациональные и климатически нейтральные поставки энергии, что требует диверсификации как источников импорта, так и маршрутов.

    "Наше участие в Консультативном совете по Южному газовому коридору демонстрирует, что мы рассматриваем Азербайджан как стратегического партнера в сфере энергетического сотрудничества и активно поддерживаем увеличение пропускной способности ЮГК", - отметил Стараи.

    Консультативный совет ЮГК Венгрия диверсификация поставок Петер Стараи азербайжанский газ
    Macarıstan rəsmisi: "SGC-nin ötürmə qabiliyyətinin artırılmasını dəstəkləyirik"

    Последние новости

    14:36

    Иран нанес ракетный удар по центральной части Израиля

    Другие страны
    14:34

    Инфляция в Турции в феврале ускорилась впервые за пять месяцев

    Экономика
    14:34

    Лавров: Война на Ближнем Востоке может спровоцировать распространение ядерного оружия

    Другие страны
    14:33

    Трайчо Трайков: Болгария стала неотъемлемой частью стратегической инфраструктуры ЮГК

    Энергетика
    14:29

    Красный полумесяц сообщил о 787 погибших в Иране после ударов США и Израиля

    Другие страны
    14:27

    Венгрия поддерживает расширение Южного газового коридора

    Энергетика
    14:24

    Иран атаковал танкер у берегов Омана, погиб один человек

    Другие страны
    14:20
    Фото

    SOCAR и TotalEnergies обсудили полную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    14:14

    Квривишвили: Грузия выступает надежной транзитной страной в рамках ЮГК

    Энергетика
    Лента новостей