Венгрия поддерживает расширение Южного газового коридора

Венгрия рассматривает расширение пропускной способности Южного газового коридора как ключевую инициативу для диверсификации маршрутов поставок природного газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Стараи на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

По его словам, главная цель правительства Венгрии - обеспечить стабильные, рациональные и климатически нейтральные поставки энергии, что требует диверсификации как источников импорта, так и маршрутов.

"Наше участие в Консультативном совете по Южному газовому коридору демонстрирует, что мы рассматриваем Азербайджан как стратегического партнера в сфере энергетического сотрудничества и активно поддерживаем увеличение пропускной способности ЮГК", - отметил Стараи.