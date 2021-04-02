ВБ может сохранить финансирование проектов по ископаемому топливу

ВБ будет оценивать газовые проекты в индивидуальном порядке и поддерживать их в рамках отказа энергоотрасли от угля

Пересмотренная политика Всемирного банка (ВБ) в отношении изменения климата обязывает его принимать финансовые решения в соответствии с усилиями по ограничению глобального потепления. В то же время она не гарантирует прекращение финансирования программ по ископаемому топливу.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

ВБ завершает разработку нового 5-летнего плана действий по борьбе с изменением климата. Этот процесс происходит на фоне растущей политической активности в Великобритании, Соединенных Штатах и других странах, направленной на прекращение государственного финансирования проектов по ископаемому топливу.

Согласно обновленному плану ВБ обязуется «привести свои финансовые потоки в соответствие с целями Парижского соглашения» к июлю 2023 года.

При этом дочерние организации банка — Международная финансовая корпорация и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям — приведут 85% своего прямого финансирования в соответствие с Парижским соглашением к июлю 2023 года и 100% — к июлю 2025 года.

Отмечается, что за последние три года банк и его дочерние организации превысили свой план по увеличению финансирования борьбы с изменением климата до 28% к 2020 году, потратив на эти цели 21,4 млрд долларов США.

«Всемирный банк движется в правильном направлении, и [новый план стал] важным шагом на этом пути», — сказал Николас Стерн, бывший главный экономист Всемирного банка, а ныне профессор Лондонской школы экономики. Он добавил, что хотя ВБ начал переключать свое внимание на вопросы климата еще при Дональде Трампе, смена администрации США ускорила этот процесс.

Кевин Галлахер, директор Центра политики глобального развития Бостонского университета, выразил надежду, что ВБ поможет многим странам отказаться от угля.

«Новый план действий по борьбе с изменением климата является важным шагом для банка и переводит его от размышлений о “зеленых” проектах на “озеленение” всей экономики», — сказал он.

В феврале члены правления из Европы призвали руководство Всемирного банка использовать новый климатический план, чтобы остановить все инвестиции в проекты, связанные с нефтью и углем, и постепенно свернуть инвестиции в проекты, связанные с природным газом.

В проект презентации эти обязательства не вошли.

Известно только, что

Пересмотренная политика Всемирного банка (ВБ) в отношении изменения климата обязывает его принимать финансовые решения в соответствии с усилиями по ограничению глобального потепления. В то же время она не гарантирует прекращение финансирования программ по ископаемому топливу, передает Reuters.

ВБ завершает разработку нового 5-летнего плана действий по борьбе с изменением климата. Этот процесс происходит на фоне растущей политической активности в Великобритании, Соединенных Штатах и других странах, направленной на прекращение государственного финансирования проектов по ископаемому топливу.

Согласно обновленному плану ВБ обязуется «привести свои финансовые потоки в соответствие с целями Парижского соглашения» к июлю 2023 г..

При этом дочерние организации банка — Международная финансовая корпорация и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям — приведут 85% своего прямого финансирования в соответствие с Парижским соглашением к июлю 2023 г. и 100% — к июлю 2025 г..

Отмечается, что за последние три года банк и его дочерние организации превысили свой план по увеличению финансирования борьбы с изменением климата до 28% к 2020 году, потратив на эти цели $21,4 млрд.

«Всемирный банк движется в правильном направлении, и [новый план стал] важным шагом на этом пути», — сказал Николас Стерн, бывший главный экономист Всемирного банка, а ныне профессор Лондонской школы экономики. Он добавил, что хотя ВБ начал переключать свое внимание на вопросы климата еще при Дональде Трампе, смена администрации США ускорила этот процесс.

Кевин Галлахер, директор Центра политики глобального развития Бостонского университета, выразил надежду, что ВБ поможет многим странам отказаться от угля.

«Новый план действий по борьбе с изменением климата является важным шагом для банка и переводит его от размышлений о “зеленых” проектах на “озеленение” всей экономики», — сказал он.

В феврале члены правления из Европы призвали руководство Всемирного банка использовать новый климатический план, чтобы остановить все инвестиции в проекты, связанные с нефтью и углем, и постепенно свернуть инвестиции в проекты, связанные с природным газом.

В проект презентации эти обязательства не вошли.

Известно только, что ВБ будет оценивать газовые проекты в индивидуальном порядке и намерен поддерживать их в рамках отказа энергетической отрасли от угля.

Сторонники экологических кампаний заявили, что презентация ВБ их разочаровала, и выразили опасения, что обещание банка соответствовать Парижскому соглашению по климату мало что изменит на практике. В том числе в подходе Всемирного банка к ископаемым видам топлива.

«План недостаточно хорош и его необходимо радикально пересмотреть, — сказала Кейт Гири, содиректор службы надзора за государственными финансами Re-Course, после того, как Reuters показало ей презентацию. — У банка очень мало целей, о которых стоит отчитываться».

«Была надежда на то, что это будет более амбициозно. На самом деле нет ясности в том, что означает “согласование с Парижским соглашением по климату”. Можно было бы быть более конкретными», — сказала Гайя Ларсен, старший научный сотрудник Центра устойчивого финансирования Института мировых ресурсов, после того, как Reuters показал ей черновик презентации ВБ.

Как сообщал enkorr, Всемирный банк обещал прекратить финансирование добычи нефти и газа после 2019 г..

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Сторонники экологических кампаний заявили, что презентация ВБ их разочаровала, и выразили опасения, что обещание банка соответствовать Парижскому соглашению по климату мало что изменит на практике. В том числе в подходе Всемирного банка к ископаемым видам топлива.

«План недостаточно хорош и его необходимо радикально пересмотреть, — сказала Кейт Гири, содиректор службы надзора за государственными финансами Re-Course, после того, как Reuters показало ей презентацию. — У банка очень мало целей, о которых стоит отчитываться».

«Была надежда на то, что это будет более амбициозно. На самом деле нет ясности в том, что означает “согласование с Парижским соглашением по климату”. Можно было бы быть более конкретными», — сказала Гайя Ларсен, старший научный сотрудник Центра устойчивого финансирования Института мировых ресурсов, после того, как Reuters показал ей черновик презентации ВБ.