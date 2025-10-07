Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Энергетика
    • 07 октября, 2025
    • 17:54
    ВБ: Азербайджанский зеленый переход способен стимулировать рост в Европе и Центральной Азии

    Переход Азербайджана к возобновляемым источникам энергии способен стимулировать экономический рост и занятость в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА).

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ), доступная и надежная энергетическая инфраструктура является основой для создания рабочих мест и экономической трансформации.

    "Доступная и стабильная энергия необходима для реализации производственного потенциала и обеспечения занятости в странах ЕЦА. Энергетический переход в регионе имеет свои особенности: демографические различия, географическое положение, ресурсы, политическая ситуация и стартовые условия требуют индивидуальных подходов. В Центральной и Восточной Европе отказ от угля требует поддержки переходящих работников и инвестиций в возобновляемую энергетику, создающую новые рабочие места", - говорится в документе.

    Согласно отчету, в Центральной Азии рост населения требует расширения доступа к энергии за счет гидроэнергетики и солнечных ресурсов, при этом природный газ в Казахстане и Туркменистане будет играть переходную роль.

    "Южный Кавказ может стать энергетическим коридором: гидроэнергетика Грузии, переход Азербайджана к возобновляемым источникам энергии и солнечный потенциал Армении способны стимулировать региональный рост и создание рабочих мест. В некоторых странах ядерная энергетика может дополнять другие источники. Такой дифференцированный подход позволит превратить инвестиции в энергетику в реальную занятость и устойчивое развитие", - подчеркивается в отчете ВБ.

