ВБ: Азербайджанский "зеленый переход" способен стимулировать рост в Европе и Центральной Азии

Переход Азербайджана к возобновляемым источникам энергии способен стимулировать экономический рост и занятость в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА).

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ), доступная и надежная энергетическая инфраструктура является основой для создания рабочих мест и экономической трансформации.

"Доступная и стабильная энергия необходима для реализации производственного потенциала и обеспечения занятости в странах ЕЦА. Энергетический переход в регионе имеет свои особенности: демографические различия, географическое положение, ресурсы, политическая ситуация и стартовые условия требуют индивидуальных подходов. В Центральной и Восточной Европе отказ от угля требует поддержки переходящих работников и инвестиций в возобновляемую энергетику, создающую новые рабочие места", - говорится в документе.

Согласно отчету, в Центральной Азии рост населения требует расширения доступа к энергии за счет гидроэнергетики и солнечных ресурсов, при этом природный газ в Казахстане и Туркменистане будет играть переходную роль.

"Южный Кавказ может стать энергетическим коридором: гидроэнергетика Грузии, переход Азербайджана к возобновляемым источникам энергии и солнечный потенциал Армении способны стимулировать региональный рост и создание рабочих мест. В некоторых странах ядерная энергетика может дополнять другие источники. Такой дифференцированный подход позволит превратить инвестиции в энергетику в реальную занятость и устойчивое развитие", - подчеркивается в отчете ВБ.