İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Dünya Bankı: Azərbaycanın "yaşıl keçidi" Avropa və Mərkəzi Asiyada artıma təkan verə bilər

    Energetika
    • 07 oktyabr, 2025
    • 19:50
    Dünya Bankı: Azərbaycanın yaşıl keçidi Avropa və Mərkəzi Asiyada artıma təkan verə bilər

    Azərbaycanın bərpa olunan enerjiyə keçidi Avropa və Mərkəzi Asiya (ECA) regionunda iqtisadi artımı və məşğulluğu artıra bilər.

    "Report" Dünya Bankının hesabatına istinadən xəbər verir ki, əlçatan və etibarlı enerji infrastrukturu iş yerlərinin yaradılması və iqtisadi transformasiya üçün əsasdır.

    "Əlçatan və sabit enerji ECA ölkələrində məhsuldar potensialın reallaşdırılması və məşğulluğun təmin edilməsi üçün vacibdir. Regionun enerji keçidinin özünəməxsus xüsusiyyətləri var: demoqrafik fərqlər, coğrafi yerləşmə, resurslar, siyasi vəziyyət və başlanğıc şərtləri individual yanaşmalar tələb edir. Mərkəzi və Şərqi Avropada kömürdən imtina keçid dövründə çalışan işçilərin dəstəklənməsini və dövlətin yeni iş yerlərinin yaradılmasına sərmayə qoyulmasını tələb edir", - sənəddə deyilir.

    Hesabata əsasən, Mərkəzi Asiyada əhalinin artımı hidroenergetika və günəş resursları vasitəsilə enerjiyə çıxışın genişləndirilməsini tələb edir, Qazaxıstan və Türkmənistanda isə təbii qaz keçid rolunu oynayacaq.

    "Cənubi Qafqaz enerji dəhlizinə çevrilə bilər: Gürcüstanın hidroenergetikası, Azərbaycanın bərpa olunan enerjiyə keçidi və Ermənistanın günəş potensialı regional inkişafa və yeni iş yerlərinin yaradılmasına təkan verə bilər. Bəzi ölkələrdə nüvə enerjisi digər mənbələri tamamlaya bilər. Bu differensial yanaşma enerji investisiyalarının real məşğulluğa və davamlı inkişafa çevrilməsinə kömək edəcək", - Dünya Bankının hesabatında vurğulanır.

    Dünya Bankı Azərbaycan bərpa olunan enerji Avropa və Mərkəzi Asiya
    ВБ: Азербайджанский "зеленый переход" способен стимулировать рост в Европе и Центральной Азии

    Son xəbərlər

    19:58

    Türkiyə nümayəndə heyəti Qəzzada atəşkəs danışıqlarında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    19:50

    Dünya Bankı: Azərbaycanın "yaşıl keçidi" Avropa və Mərkəzi Asiyada artıma təkan verə bilər

    Energetika
    19:43
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri yarışı 6 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    19:29

    Putin MDB dövlət başçılarının Düşənbə sammitində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    19:24

    İslam Sultanov: "Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam"

    Fərdi
    19:16

    Orban: Macarıstan və Türk Dövlətləri sülhə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər

    Digər ölkələr
    19:09

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VII turun mübahisəli hakim qərarlarını şərh edib

    Futbol
    19:04
    Foto

    Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmişlərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    19:04

    Azərbaycan Brüsseldə "Global Gateway" forumunda iştirak edəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti