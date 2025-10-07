Dünya Bankı: Azərbaycanın "yaşıl keçidi" Avropa və Mərkəzi Asiyada artıma təkan verə bilər
- 07 oktyabr, 2025
- 19:50
Azərbaycanın bərpa olunan enerjiyə keçidi Avropa və Mərkəzi Asiya (ECA) regionunda iqtisadi artımı və məşğulluğu artıra bilər.
"Report" Dünya Bankının hesabatına istinadən xəbər verir ki, əlçatan və etibarlı enerji infrastrukturu iş yerlərinin yaradılması və iqtisadi transformasiya üçün əsasdır.
"Əlçatan və sabit enerji ECA ölkələrində məhsuldar potensialın reallaşdırılması və məşğulluğun təmin edilməsi üçün vacibdir. Regionun enerji keçidinin özünəməxsus xüsusiyyətləri var: demoqrafik fərqlər, coğrafi yerləşmə, resurslar, siyasi vəziyyət və başlanğıc şərtləri individual yanaşmalar tələb edir. Mərkəzi və Şərqi Avropada kömürdən imtina keçid dövründə çalışan işçilərin dəstəklənməsini və dövlətin yeni iş yerlərinin yaradılmasına sərmayə qoyulmasını tələb edir", - sənəddə deyilir.
Hesabata əsasən, Mərkəzi Asiyada əhalinin artımı hidroenergetika və günəş resursları vasitəsilə enerjiyə çıxışın genişləndirilməsini tələb edir, Qazaxıstan və Türkmənistanda isə təbii qaz keçid rolunu oynayacaq.
"Cənubi Qafqaz enerji dəhlizinə çevrilə bilər: Gürcüstanın hidroenergetikası, Azərbaycanın bərpa olunan enerjiyə keçidi və Ermənistanın günəş potensialı regional inkişafa və yeni iş yerlərinin yaradılmasına təkan verə bilər. Bəzi ölkələrdə nüvə enerjisi digər mənbələri tamamlaya bilər. Bu differensial yanaşma enerji investisiyalarının real məşğulluğa və davamlı inkişafa çevrilməsinə kömək edəcək", - Dünya Bankının hesabatında vurğulanır.