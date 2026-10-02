Василе Тофан: Молдова готова содействовать выходу компаний Азербайджана на рынок ЕС

Молдова открыта для того, чтобы стать точкой доступа на европейский рынок для азербайджанских компаний, в том числе работающих в энергетическом секторе.

Как передает Report со ссылкой на сайт правительства Молдовы, об этом заявил премьер-министр Молдовы Василе Тофан на встрече с послом Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиевым.

Глава правительства отметил важность укрепления двусторонних отношений и расширения экономического и инвестиционного сотрудничества.

Одной из важных тем встречи стало сотрудничество в энергетической сфере. Премьер-министр подчеркнул готовность Республики Молдова способствовать выходу азербайджанских компаний, в том числе работающих в энергетическом секторе, на европейский рынок.

"Республика Молдова рассматривает Азербайджан как важного партнера и хорошего друга нашей страны. Мы с большим уважением относимся к преобразованиям и развитию, которых Азербайджан достиг за последние десятилетия. Мы хотим и дальше укреплять отношения между нашими странами, развивать инвестиционное сотрудничество, реализовывать совместные проекты и расширять экономические связи", - заявил Тофан.

Он также отметил роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа.

Стороны обсудили активизацию экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе посредством укрепления контактов между деловыми кругами и привлечения азербайджанских компаний к проектам развития в Молдове.

Кроме того, на встрече обсуждалось культурное сотрудничество и укрепление связей между народами двух стран. Стороны отметили важность продолжения культурных обменов, включая взаимное участие артистов и творческих коллективов в фестивалях, концертах и других мероприятиях в Молдове и Азербайджане.

Премьер-министр подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют прочную основу и значительный потенциал для дальнейшего развития, и выразил заинтересованность правительства Молдовы в активном политическом диалоге и реализации конкретных совместных проектов.