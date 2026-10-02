Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Василе Тофан: Молдова готова содействовать выходу компаний Азербайджана на рынок ЕС

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 16:13
    Василе Тофан: Молдова готова содействовать выходу компаний Азербайджана на рынок ЕС

    Молдова открыта для того, чтобы стать точкой доступа на европейский рынок для азербайджанских компаний, в том числе работающих в энергетическом секторе.

    Как передает Report со ссылкой на сайт правительства Молдовы, об этом заявил премьер-министр Молдовы Василе Тофан на встрече с послом Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиевым.

    Глава правительства отметил важность укрепления двусторонних отношений и расширения экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Одной из важных тем встречи стало сотрудничество в энергетической сфере. Премьер-министр подчеркнул готовность Республики Молдова способствовать выходу азербайджанских компаний, в том числе работающих в энергетическом секторе, на европейский рынок.

    "Республика Молдова рассматривает Азербайджан как важного партнера и хорошего друга нашей страны. Мы с большим уважением относимся к преобразованиям и развитию, которых Азербайджан достиг за последние десятилетия. Мы хотим и дальше укреплять отношения между нашими странами, развивать инвестиционное сотрудничество, реализовывать совместные проекты и расширять экономические связи", - заявил Тофан.

    Он также отметил роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа.

    Стороны обсудили активизацию экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе посредством укрепления контактов между деловыми кругами и привлечения азербайджанских компаний к проектам развития в Молдове.

    Кроме того, на встрече обсуждалось культурное сотрудничество и укрепление связей между народами двух стран. Стороны отметили важность продолжения культурных обменов, включая взаимное участие артистов и творческих коллективов в фестивалях, концертах и других мероприятиях в Молдове и Азербайджане.

    Премьер-министр подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют прочную основу и значительный потенциал для дальнейшего развития, и выразил заинтересованность правительства Молдовы в активном политическом диалоге и реализации конкретных совместных проектов.

    Василе Тофан Ульви Бахшалиев Азербайджано-молдавские отношения
    Фото
    Moldova Azərbaycan şirkətlərinin Aİ bazarına çıxışına dəstək verə bilər
    Фото
    Vasile Tofan: Moldova ready to facilitate entry of Azerbaijani companies into EU market
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей