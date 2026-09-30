Василе Тофан: Молдова будет искать газ в Азербайджане, Катаре и Туркменистане

Молдова намерена искать возможности для заключения долгосрочных контрактов на закупку газа, в том числе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Молдпрес, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Молдовы Василе Тофан.

"Мы можем подготовиться к следующей зиме и попытаться заключить долгосрочные контракты, зафиксировать цену хотя бы по части поставок. Мы пойдем туда, где есть этот газ, чтобы найти его и доставить в Молдову. И в Катар, и в Азербайджан, и в Туркменистан", - сказал он.

По словам Тофана, переговоры будут сложными, поскольку власти рассчитывают добиться цен ниже рыночных.

Премьер также отметил, что ситуация на газовом рынке остается сложной. По его словам, в текущем году стоимость газа была заложена на уровне 30 евро за МВт·ч, тогда как сейчас она превышает 84 евро за МВт·ч, что соответствует более $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.

"Мы не можем контролировать текущую стоимость газа", - подчеркнул Тофан.

Он добавил, что правительство также рассматривает возможность увеличения компенсаций населению за энергоресурсы в зимний период с учетом имеющихся бюджетных ресурсов и поддержки внешних партнеров.