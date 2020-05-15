Вагит Алекперов увеличил долю в "Лукойле"

Компания, связанная с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, купила акции нефтяной компании на 5 млн долларов США.

Как передает Report, это следует из сообщения компании.

Компания "Морселл Лимитед" 14 мая приобрела на Лондонской бирже 76,5 тыс. акций по цене 65,08 долларов США за штуку на общую сумму 4,98 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что топ-менеджеры "Лукойла" и члены совета директоров по состоянию на 31 марта 2020 года совокупно контролировали 39,01% компании.

Доля президента "Лукойла" Вагита Алекперова в прямом и непрямом владении составила 28,22%, доля первого вице-президента по стратегическому развитию Леонида Федуна - 9,28%.

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании 3 декабря 2019 года утвердили решение об уменьшении уставного капитала до 690 млн обыкновенных акций путем приобретения 25 млн бумаг. В ноябре 2018 года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций был уменьшен до 715 млн акций.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, структуры ИФД "Капиталъ" и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus. Ранее Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании. Планировалось, что после погашения казначейских акций "Лукойла" пакет Алекперова в компании составит около 30%, а Федуна - 10%.