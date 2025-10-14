Вагит Алекперов проинформировал Токаева об освоении месторождений "Каламкас-Море" и "Хазар"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем и одним из основных акционеров крупнейшей частной российской нефтяной компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду.

"В ходе встречи президент был проинформирован об итогах текущей деятельности компании "Лукойл" в Казахстане, а также о планах на предстоящий период. В частности, главе государства было доложено о ходе реализации крупного совместного проекта по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар", - отмечается в сообщении.

Проект освоения этих месторождений в казахстанской части Каспийского шельфа стартовал в 2022 году, первая нефть ожидается в 2028 году.

Совокупные прогнозируемые запасы месторождений "Каламкас-Море" и "Хазар" составляют около 81 млн тонн нефти и 22 млрд кубометров газа.