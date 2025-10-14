İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıb

    Energetika
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:30
    Vahid Ələkbərov Tokayevi Kalamkas-Dəniz və Xəzər yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıb

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Rusiyanın "Lukoyl" neft şirkətinin təsisçisi və əsas səhmdarlarından biri olan Vahid Ələkbərovla görüşüb.

    Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu Akordaya istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, görüş zamanı K.Tokayev "Lukoyl" şirkətinin Qazaxıstandakı cari fəaliyyətinin nəticələri, həmçinin qarşıdakı dövr üçün planlar barədə məlumatlandırılıb. Xüsusilə, dövlət başçısına "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi üzrə birgə layihənin həyata keçirilməsinin gedişatı haqqında məlumat verilib.

    Bu yataqların işlənməsi layihəsi 2022-ci ildə start götürüb, ilk neft hasilatının isə 2028-ci ildə gözlənildiyi bildirilir.

    "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının ümumi proqnozlaşdırılan ehtiyatları təxminən 81 milyon ton neft və 22 milyard kubmetr qaz təşkil edir.

    Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev Rusiya Vahid Ələkbərov
    Вагит Алекперов проинформировал Токаева об освоении месторождений "Каламкас-Море" и "Хазар"

    Son xəbərlər

    16:45

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    16:35

    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    16:34

    Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Region
    16:32
    Foto

    Sahibə Qafarova və Numan Kurtulmuş Məhəmməd İqbalın məqbərəsini və Badşahi məscidini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    16:30

    Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıb

    Energetika
    16:29

    "RETA Proje": Ağalı kəndi türk dünyasına nümunə olacaq "Ağıllı kənd"ə çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:27

    Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:19

    İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Region
    16:16
    Foto

    Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti