В январе SOCAR экспортировал из порта Джейхан 1,4 млн тонн сырой нефти

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В январе Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 1 398 440 тонн сырой нефти.
Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.
Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании. Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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