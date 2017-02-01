В январе SOCAR экспортировал из порта Джейхан 1,4 млн тонн сырой нефти

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В январе Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 1 398 440 тонн сырой нефти.

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании. Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.