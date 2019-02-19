В январе Грузия импортировала из Азербайджана газ на 43 млн долларов

Тбилиси. 19 февраля. REPORT.AZ/ В январе Грузия импортировала из Азербайджана 260 тыс. 699,6 тонн природного газа на сумму 42 млн 987,6 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

В годовом исчислении объемы импорта газа из Азербайджана увеличились на 26 тыс. 156,6 кубометров или 11,1%, в стоимостном выражении - на 1 млн 468,1 тыс. долларов.

В январе 2018 года Грузия закупила у Азербайджана 234 тыс. 543 кубометра газа на 41 млн 519,5 тыс. долларов.