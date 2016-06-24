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    ​В Управлении эксплуатации газохранилищ SOCAR прошла конференция

    На мероприятии приняли участие специалисты ПО Азнефть, научные сотрудники Научно-исследовательского проектного института нефти и газа

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Управлении эксплуатации газохранилищ производственного объединения (ПО) “Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла конференция, посвященная предстоящим задачам. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

    На мероприятии приняли участие специалисты ПО “Азнефть”, научные сотрудники Научно-исследовательского проектного института нефти и газа и начальник кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти, профессор Ариф Мамедзаде.

    Главный инженер Управления эксплуатации газохранилищ Афган Юсубов подчеркнул, что они придают значение внедрению новшеств в процессе закачки и отбора газа из подземных газохранилищ, разработки месторождений, строительно-монтажных работ, использованию новейших технологий и оборудования.

    Затем были заслушаны доклады и выступления участников, состоялись обсуждения на различные темы. 

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