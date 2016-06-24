​В Управлении эксплуатации газохранилищ SOCAR прошла конференция

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Управлении эксплуатации газохранилищ производственного объединения (ПО) “Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла конференция, посвященная предстоящим задачам.

Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

На мероприятии приняли участие специалисты ПО “Азнефть”, научные сотрудники Научно-исследовательского проектного института нефти и газа и начальник кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти, профессор Ариф Мамедзаде.

Главный инженер Управления эксплуатации газохранилищ Афган Юсубов подчеркнул, что они придают значение внедрению новшеств в процессе закачки и отбора газа из подземных газохранилищ, разработки месторождений, строительно-монтажных работ, использованию новейших технологий и оборудования.

Затем были заслушаны доклады и выступления участников, состоялись обсуждения на различные темы.