В Турции в феврале пройдет İstanbul Gas Summit

В Стамбуле 14-15 февраля 2023 года пройдет газовый саммит (İstanbul Gas Summit) с участием стран-производителей "голубого топлива" с Ближнего Востока, Средиземного моря и Центральной Азии, и потребителей из Европы.

В Стамбуле 14-15 февраля 2023 года пройдет газовый саммит (İstanbul Gas Summit) с участием стран-производителей "голубого топлива" с Ближнего Востока, Средиземного моря и Центральной Азии и потребителей из Европы.

Как передает Report со ссылкой Anadolu, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Он рассказал далее о шагах по формированию в Турции международного газового хаба.

По его словам, на сегодняшний день Турция наряду с Болгарией, обсуждает вопрос поставок газа в Северную Македонию, Румынию и Молдову.

Глава Минэнерго Турции сообщил также, что глава госкомпании BOTAŞ находится в Омане. "Мы готовимся к подписанию 10-летнего контракта с Оманом по закупке 1,4 млрд газа в год", - сказал Донмез.