В Турции обнаружено новое месторождение нефти

В турецком городе Адана обнаружено месторождение нефти.

В турецком городе Адана обнаружено месторождение нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, запасы нефти, обнаруженные в районе Чукурова в Адане, оцениваются в 8-10 миллионов баррелей.

Согласно информации, экономическая выгода от разработки месторождения оценивается в 800 миллионов долларов США.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сказал, что нефть добывается с глубины примерно в 350-400 метров. В общем, здесь будет пробурено 10 скважин, а ежедневная добыча составит до тысячи баррелей.