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В Турции обнаружено новое месторождение нефти

В Турции обнаружено новое месторождение нефти В турецком городе Адана обнаружено месторождение нефти.
Энергетика
28 ноября 2022 г. 15:52
В Турции обнаружено новое месторождение нефти

В турецком городе Адана обнаружено месторождение нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, запасы нефти, обнаруженные в районе Чукурова в Адане, оцениваются в 8-10 миллионов баррелей.

Согласно информации, экономическая выгода от разработки месторождения оценивается в 800 миллионов долларов США.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сказал, что нефть добывается с глубины примерно в 350-400 метров. В общем, здесь будет пробурено 10 скважин, а ежедневная добыча составит до тысячи баррелей.

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Версия на английском языке Another oil field discovered in Turkiye 
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə daha bir neft yatağı tapılıb

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