В Турции дорожает бензин и дизель

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня в Турции подорожает бензин и дизельное топливо.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространила Организация работодателей нефтепродуктов

Согласно информации, бензин подорожает на 14 куруш, а дизель - на 12 куруш.

Таким образом, в Стамбуле стоимость 1 литра 95-октанового бензина, продаваемого на 5,24-5,26 турецких лир (2,48-2,49 манатов), повысится до 5,38-5,40 лир (2,55-2,56 манатов). Дизельное топливо с 4,57 турецких лир (2,16 манатов) повысится до 4,69 лир (2,22 манатов).

Отмечается, что ожидаемое повышение стоимости топлива связано с резким подорожанием доллара США в стране.