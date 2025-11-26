Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    В трех районах Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    • 26 ноября, 2025
    • 21:38
    В трех районах Баку возникнут перебои в подаче газа

    В трех районах Баку будет приостановлено газоснабжение.

    Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".

    В связи с ремонтными работами с 10:00 27 ноября будет приостановлена подача газа в Сабаильском, Сураханском и Хазарском районах столицы.

    Баку газоснабжение ПО
    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Последние новости

    21:54

    Грузинская таможня пропустила ранее задержанные азербайджанские грузовики

    В регионе
    21:44

    Прокуратура США прекратила дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

    Другие страны
    21:38

    В трех районах Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    21:22
    Фото

    Университеты Нахчывана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    21:15

    Хикмет Гаджиев встретился с турецкой делегацией

    Внешняя политика
    21:08

    На заседании Совбеза Турции обсуждался мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    20:59
    Фото

    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Италии

    Внешняя политика
    20:51
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил стратегическое партнерство с председателем Палаты парламента Италии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:27
    Фото
    Видео

    В Гонконге число погибших при пожаре возросло до 14 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    Лента новостей