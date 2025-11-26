В трех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
Энергетика
- 26 ноября, 2025
- 21:38
В трех районах Баку будет приостановлено газоснабжение.
Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".
В связи с ремонтными работами с 10:00 27 ноября будет приостановлена подача газа в Сабаильском, Сураханском и Хазарском районах столицы.
