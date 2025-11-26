Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Energetika
    • 26 noyabr, 2025
    • 21:17
    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilir ki, 27 noyabr saat 10:00-dan etibarən aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Səbail, Suraxanı və Xəzər rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi qaz təchizatı Məhdudiyyətlər
    В трех районах Баку возникнут перебои в подаче газа

