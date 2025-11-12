Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В трех районах Баку не будет газа

    Энергетика
    • 12 ноября, 2025
    • 10:13
    В трех районах Баку не будет газа

    Сегодня в некоторых частях Ясамальского, Хазарского и Наримановского районов Баку будут перебои в подаче газа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    В связи с ремонтно-восстановительными работами 12 ноября с 10:00 подача газа прекращена в жилом массиве Гюльчулюк Хазарского района, поселке Чермет и на ряде улиц Наримановского и Ясамалького районов.

