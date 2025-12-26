Генерация электроэнергии в Узбекистане достигла рекордных 85 млрд кВт-часов – президент Шавкат Мирзиёев

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем Послании парламенту и народу сообщил о рекордном росте выработки электроэнергии, которая достигла 85 миллиардов киловатт-часов, пишет Podrobno.uz.

    Еще в 2017 году этот показатель составлял 60 миллиардов. Одновременно глава государства дал старт строительству новых мощностей возобновляемой энергетики стоимостью более 4 млрд долларов.

    Глава государства отметил, что наращивание генерации стало критически важным условием для обеспечения потребностей растущей промышленности и 38-миллионного населения страны. Рост энергопотребления, по его словам, напрямую отражает динамичное развитие национальной экономики, поэтому расширение энергетических мощностей остается стратегическим приоритетом.

    Важнейшим вектором развития отрасли названа "зеленая" энергетика. Президент объявил о начале поэтапного строительства новых объектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 3,5 тысячи мегаватт. Совокупная стоимость этих проектов оценивается в 4,2 миллиарда долларов.

    Ожидается, что ввод новых мощностей даст значительный экономический и экологический эффект: страна сможет ежегодно экономить 7 миллиардов кубометров природного газа и предотвращать выброс в атмосферу 11 миллионов тонн вредных веществ.

