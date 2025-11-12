İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərinin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:53
    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərinin qazı kəsiləcək

    Bu gün Bakının Yasamal, Xəzər və Nərimanov rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Xəzər və Nərimanov rayonlarında qaz xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi, Yasamal rayonunda isə yeraltı qaz xəttində aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması işləri ilə əlaqədar noyabrın 12-də saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Təmir-bərpa işləri aparılan müddətdə Xəzər rayonu üzrə Gülçülük yaşayış massivinin, Nərimanov rayonu üzrə Çermet qəsəbəsinin, S.Ələskərov, Hacı Murad, R.Şıxəliyev, V.Əmirsayadov, Ə.Rəcəbli, 1-ci və 2-ci Paralel, M.Uluqbəy, F.Yusifov, A.Nemətulla, Ə.Əliyev və Y.Çəmənzəmənli küçələrinin, Yasamal rayonu üzrə isə H.Cavid, Bülbül, Mətbuat, Azərbaycan, Azadlıq prospektlərinin, M.Müşfiq, N.Nərimanov, İ.Qutqaşenli, Ə.Ələkbərov, A.Sultanova, M.Fətəli, A.Şaiq, M.Muxtarov, M.Rahim, Zərgərpalan, S.Dağlı, T.Xəlilbəyli, İ.Səfərli, Nizami, Ü.Hacıbəyov, S.Vurğun, Xəqani, R.Behbudov, R.Rza, Mərdanov qardaşları, İçərişəhər və M.Rastropoviç küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    В трех районах Баку не будет газа

    Son xəbərlər

    10:11

    ADB: Dünya ölkələri cari çağırışları nəzərə almaqla KOB strategiyasını təshih edir

    Biznes
    10:07

    Kamran Əliyev: Beynəlxalq tərəfdaşlarla kibertəhdidlərə qarşı mübarizədə zəruri tədbirlər görülür

    Hadisə
    10:05

    "Ekolizinq" nizamnamə kapitalını 10 dəfə azaldır

    Biznes
    10:04

    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda heç bir kiçik biznes geridə qalmamalıdır"

    Biznes
    10:03

    Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:01

    Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölüb

    Hadisə
    10:00

    Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda ilk matçına bu gün çıxacaq

    Komanda
    09:59

    Bakıda hamamda yıxılan 86 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    09:55

    Bu ilin 10 ayında 78 stomatoloji klinikada yoxlama keçirilib, 72-də nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti