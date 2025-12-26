Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Разработана стратегия выхода азербайджанских товаров на рынок Турции

    Бизнес
    • 26 декабря, 2025
    • 15:09
    Разработана стратегия выхода азербайджанских товаров на рынок Турции

    Для азербайджанских товаров на турецком рынке разработана стратегия "Первая цифровая контактная стратегия – первые 90 дней".

    Report сообщает, что об этом заявил Сертач Челикбилек, партнер юридической и консалтинговой компании "Kırca & Kırca", на мероприятии в Баку на тему "Выход на турецкий рынок: экспорт, юридические и практические аспекты".

    По его словам, "дорожная" карта успешного выхода на турецкий рынок сроком на 90 дней состоит из трех основных этапов. В течение первых 30 дней основное внимание уделяется представлению бренда и формированию доверия среди потребительской аудитории. В следующие 30 дней тестируются каналы продаж, рекламные сообщения, сотрудничество с инфлюенсерами, определяются наиболее эффективные подходы. На последнем 30-дневом этапе на основе полученных результатов завершается цифровое позиционирование и увеличиваются инвестиции в наиболее успешные каналы.

    Челикбилек отметил, что согласно документу, перед выходом азербайджанских брендов на турецкий рынок необходимо четко определить их позиционирование: "Наличие сайта на турецком языке, активность в социальных сетях и доступность на платформах розничной торговли – это не выбор, а необходимость. Также после рекламы продукта должно быть обеспечено его наличие в точках продаж (или на складе). В противном случае негативная реакция потребителя может нанести ущерб имиджу бренда. Также необходимо проводить анализ затрат. Так как создание прямой компании в Турции требует высоких затрат, на начальном этапе правильное построение цифровой и логистической инфраструктуры позволит обеспечить рентабельность инвестиций (ROI)".

    товары турецкий рынок дорожная карта стратегия Сертач Челикбилек торговля
    Türkiyə bazarında Azərbaycan istehsallı mallar üçün strategiya hazırlanıb
    Digital 90-day strategy designed for Azerbaijani goods in Türkiye

