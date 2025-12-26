Самолет Air Astana в Фукуок вернулся в Алматы из-за неисправных туалетов
В регионе
- 26 декабря, 2025
- 15:21
Самолет Air Astana, выполнявший рейс Фукуок (Вьетнам) – Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, связанной с неисправностью туалетных комнат.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
"Самолет Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок-Алматы, вернулся в аэропорт вылета по техпричине (неисправность всех туалетных комнат). Воздушное судно вылетело в 10 ч 04 мин и благополучно приземлилось в 14 ч 14 мин местного времени", – говорится в сообщении.
В авиакомпании уточнили, что в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности.
"Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04.00 местного времени", – сообщили в Air Astana.
Последние новости
16:43
МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPPВнешняя политика
16:38
Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:33
Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабряВнутренняя политика
16:33
Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2В регионе
16:26
Число погибших при взрыве в мечети в Сирии увеличилось до 8 - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
16:24
Глава МИД: Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?Внешняя политика
16:23
Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотипИндивидуальные
16:18
В Израиле подозреваемый совершил серию нападений: два человека погибли, один раненДругие страны
16:15