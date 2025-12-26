Самолет Air Astana в Фукуок вернулся в Алматы из-за неисправных туалетов

Самолет Air Astana, выполнявший рейс Фукуок (Вьетнам) – Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, связанной с неисправностью туалетных комнат.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Самолет Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок-Алматы, вернулся в аэропорт вылета по техпричине (неисправность всех туалетных комнат). Воздушное судно вылетело в 10 ч 04 мин и благополучно приземлилось в 14 ч 14 мин местного времени", – говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности.

"Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04.00 местного времени", – сообщили в Air Astana.