Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Самолет Air Astana в Фукуок вернулся в Алматы из-за неисправных туалетов

    В регионе
    • 26 декабря, 2025
    • 15:21
    Самолет Air Astana в Фукуок вернулся в Алматы из-за неисправных туалетов

    Самолет Air Astana, выполнявший рейс Фукуок (Вьетнам) – Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, связанной с неисправностью туалетных комнат.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

    "Самолет Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок-Алматы, вернулся в аэропорт вылета по техпричине (неисправность всех туалетных комнат). Воздушное судно вылетело в 10 ч 04 мин и благополучно приземлилось в 14 ч 14 мин местного времени", – говорится в сообщении.

    В авиакомпании уточнили, что в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности.

    "Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04.00 местного времени", – сообщили в Air Astana.

    Вьетнам Казахстан Air Astana отмена рейса техническая неисправность

    Последние новости

    16:43

    МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPP

    Внешняя политика
    16:38

    Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:33

    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабря

    Внутренняя политика
    16:33

    Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2

    В регионе
    16:26

    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии увеличилось до 8 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:24

    Глава МИД: Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?

    Внешняя политика
    16:23

    Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотип

    Индивидуальные
    16:18

    В Израиле подозреваемый совершил серию нападений: два человека погибли, один ранен

    Другие страны
    16:15

    Байрамов: Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей