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    В Тегеране открылась встреча экспертов ОЭС

    Будут обсуждены вопросы энергетического сотрудничества в рамках ОЭС

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Тегеране открылась третья встреча экспертной группы высокого уровня Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

    Как сообщает Report со ссылкой на Tehran Times, в рамках двухдневного мероприятия, будут рассмотрены вопросы энергетического сотрудничества в рамках организации, включая реализацию Плана действия ОЭС по энергетике и топливному сотрудничеству, и другие вопросы.

    Отметим, что Азербайджан является членом организации с 1992 года.

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