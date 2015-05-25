В Тегеране открылась встреча экспертов ОЭС

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Тегеране открылась третья встреча экспертной группы высокого уровня Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на Tehran Times, в рамках двухдневного мероприятия, будут рассмотрены вопросы энергетического сотрудничества в рамках организации, включая реализацию Плана действия ОЭС по энергетике и топливному сотрудничеству, и другие вопросы.

Отметим, что Азербайджан является членом организации с 1992 года.