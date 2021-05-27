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В Тбилиси подорожал газ

В Тбилиси подорожал газ До сих пор стоимость 1 кубометра газа составляла 46,1 тетри
Энергетика
27 мая 2021 г. 14:42
В Тбилиси подорожал газ

Компания Tbilisi Energy, которая обеспечивает столицу Грузии, Тбилиси, природным газом, повысила потребительский тариф для абонентов.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение принято Национальной комиссией по энергетике и водоснабжению.

До сих пор стоимость 1 кубометра газа составляла 46,1 тетри, текущий тариф был увеличен на 7,834 тетри и установлен на уровне 53,972 тетри, включая НДС.

В своем заявлении Tbilisi Energy связала повышение тарифов с продажей покупаемого газа по низкой цене. Так, компания покупает газ по 34 тетри, а продает потребителям по 26 тетри.

Граждане начнут платить по обновленным расценкам с 1 июня. Новый тариф будет действовать до 1 января 2023 года.

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Версия на английском языке Gas prices rise in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə qazın qiyməti artıb

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