В Тбилиси подорожал газ

Компания Tbilisi Energy, которая обеспечивает столицу Грузии, Тбилиси, природным газом, повысила потребительский тариф для абонентов.
Как сообщает грузинское бюро Report, решение принято Национальной комиссией по энергетике и водоснабжению.
До сих пор стоимость 1 кубометра газа составляла 46,1 тетри, текущий тариф был увеличен на 7,834 тетри и установлен на уровне 53,972 тетри, включая НДС.
В своем заявлении Tbilisi Energy связала повышение тарифов с продажей покупаемого газа по низкой цене. Так, компания покупает газ по 34 тетри, а продает потребителям по 26 тетри.
Граждане начнут платить по обновленным расценкам с 1 июня. Новый тариф будет действовать до 1 января 2023 года.