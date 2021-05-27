В Тбилиси подорожал газ

До сих пор стоимость 1 кубометра газа составляла 46,1 тетри

Компания Tbilisi Energy, которая обеспечивает столицу Грузии, Тбилиси, природным газом, повысила потребительский тариф для абонентов.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение принято Национальной комиссией по энергетике и водоснабжению.

До сих пор стоимость 1 кубометра газа составляла 46,1 тетри, текущий тариф был увеличен на 7,834 тетри и установлен на уровне 53,972 тетри, включая НДС.

В своем заявлении Tbilisi Energy связала повышение тарифов с продажей покупаемого газа по низкой цене. Так, компания покупает газ по 34 тетри, а продает потребителям по 26 тетри.

Граждане начнут платить по обновленным расценкам с 1 июня. Новый тариф будет действовать до 1 января 2023 года.