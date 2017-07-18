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    В Тбилиси подняли тарифы на газ - ОБНОВЛЕНО

    Изменение вступит в силу с 20 июля

    Тбилиси. 18 июля. REPORT.AZ/ Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии увеличила тариф на газ для населения Тбилиси на 1,2%.

    Как сообщает грузинское бюро Report, после этого решения правительства повысились цены на природный газ, продаваемый компанией SOCAR Georgia Gas в Грузии.

    В компании заявили, что до этого решения цены на природный газ, реализуемый Sakorqqaz и SOCAR Georgia Gas, менялись по регионам. Средняя цена составляла примерно 55 тетри. Сейчас обе компании будут продавать газ примерно по одинаковой цене - 57 тетри".

    В компании отметили, что в настоящее время SOCAR обеспечивает природным газом более 80 процентов территории Грузии.

    ***16:35

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии увеличила тариф на газ для населения Тбилиси на 1,2%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, тариф на газ абонентам газораспределительной компании "КазТрансГаз Тбилиси" увеличится до 46,153 тетри за кубический метр с НДС.

    Тариф вырастет с 20 июля 2017 года и будет действовать до 31 декабря 2018 года.

    Комиссия приняла решение о повышении тарифа на основании заявки газораспределительной кампании.

    В настоящее время тариф на природный газ в Тбилиси составляет 45,62 тетри за 1 кубический метр.

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