В TAP назначен новый операционный директор

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В консорциум TAP (Трансадриатический трубопровод) назначен новый операционный директор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную консорциумом информацию.

Обязанности нового операционного директора будет исполнять Рикардо Руиз Нуньес.

Новый операционный директор работал на различных предприятиях компании Enagas и имеет 20-летний опыт в сфере операционных стратегий. До назначения он руководил операциями в Compania Compania Operadora de gas del Amazonas (Перу).