В Сумгайыте будут перебои в подаче газа
Энергетика
- 25 сентября, 2025
- 10:33
В части города Сумгайыта будет приостановлено газоснабжение.
Об этом сумгайытскому бюро Report сообщили в Общественном объединении "Азеригаз".
В связи с устранением возникших утечек с 11:00 25 сентября будет приостановлено газоснабжение 2300 абонентов.
Подача газа будет возобновлена после завершения работ.
