В Сумгайыте будут перебои в подаче газа

В части города Сумгайыта будет приостановлено газоснабжение.

Об этом сумгайытскому бюро Report сообщили в Общественном объединении "Азеригаз".

В связи с устранением возникших утечек с 11:00 25 сентября будет приостановлено газоснабжение 2300 абонентов.

Подача газа будет возобновлена после завершения работ.